Die Mädchen und Buben der Abschlussklassen © Privat

Vor 70 Jahren drückten sie gemeinsam die Schulbank. Am Dienstagvormittag kamen sie im Restaurant „Sonnhof“ in der Herzogstadt zusammen, um in alten Erinnerungen zu schwelgen. Die Rede ist von 22 ehemaligen Klassenkameraden, die vor sieben Jahrzehnten die Hauptschule St. Veit besuchten.

Wurde der erste Jahrgang im Schuljahr 1944/45 aufgrund der Kriegswirren im heutigen Museum am Hauptlatz neben der Bezirkshauptmannschaft besucht, musste man danach für zwei Jahre in eine Baracke neben der evangelischen Kirche ausweichen. Und die Abschlussklasse wurde im heutigen „BÜM“ in der Bahnhofstraße absolviert. „Nachdem zu unserer Schulzeit Mädchen und Buben getrennt unterrichtet wurden, gab es damals eine eigene Mädchen- und eine Bubenklasse. Insgesamt waren wir 76 Schüler“, sagte Hermann Greschonig (84), Cheforganisator des Schülertreffens. Dass Mädchen und Buben beider Klassen doch zueinander gefunden haben, sah man bei den Mitschülern Gretl und Winfried Pichorner, die in späteren Jahren gemeinsam vor den Traualtar traten.

Mit der heutigen Schulzeit kann die damalige keinesfalls verglichen werden. Das fängt schon mit dem Inventar im Klassenzimmer an: Die Holztische, die auch über ein Tintenfass verfügten, waren mit der Sitzbank verbunden. Auch gab es kein fließendes Wasser im Klassenraum. Mittels Schwamm und Waschschüssel wurde die Tafel gereinigt. Der Schulwart von damals hatte viel zu tun. Er musste schon früh aufstehen und die riesigen Kachelöfen einheizen, damit die Unterrichtsräume zu Schulbeginn über eine angenehme Temperatur verfügten. Nicht einmal Schreibmaschinen gab es damals. Das Unterrichtsfach „Stenographie“ und der Freigegenstand „Latein“ waren bei so manchem Hauptschüler beliebt.

Konsul Sepp Prugger (84), Gründer des Bezirkschores St. Veit, fuhr täglich mit dem Bus beziehungsweise mit der Bahn zur Schule nach St. Veit. „Aufgrund der schlechten Verbindungen kamen wir erst immer spät nach Hause. Aber der Spaß kam nie zu kurz.“ Annemarie Fenkart (84) aus Althofen denkt noch gerne an die Schulzeit in St. Veit zurück. „Vor den Lehrern hatten wir damals großen Respekt“, sagte die ehemalige Chefsekretärin der Treibacher Industrie. Dem stimmt auch der ehemalige Verkaufsleiter Hermann Hoi (85) zu, der gestern von Kraig zum Schülertreffen angereist kam. In zwei Jahren soll es zu einer Neuauflage des Klassentreffens kommen.