Kärntnerin des Tages"Feecilia" bloggt sie alle ein

Die gute Küchenfee Cilly Höferer startet in der Pension mit dem Blog „Feecila“ und ihrer Manufaktur durch © Privat

Wussten Sie, dass im Wurzelstock des Hollerbusches Frau Holle wohnen soll? Dass „Superfood“ am Wegesrand wächst? Und dass Maiwipferl gegen Husten hilft? Cäcilia „Cilly“ Höferer, „Baujahr 1955“, weiß das und noch so einiges mehr über die Gaben von Mutter Natur. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, beinah verschwundene Rezepturen und Geschichten wieder in den Alltag zu holen – seien es Koch- und Backrezepte, Bevorratung und Konservierung von Obst und Gemüse oder altbewährte Hausmittel.

