Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Friessnegger darf jetzt das Stadtwappen führen © Stadt St. Veit

Eigentlich hatte Hubert Friessnegger, Chef des gleichnamigen

Toyota-Autohauses in St. Veit, am Samstag seine Kunden zu einer Autoschau samt gemütlichen Zusammensein in der Werkstätte geladen. Als Überraschungsgäste stellten sich aber fast sämtliche St. Veiter Stadtratsmitglieder mit Bürgermeister Gerhard Mock an der Spitze ein. Für seine langjährigen Verdienste als St. Veiter Traditionsunternehmen wurde dem Unternehmer das St. Veiter Stadtwappen verliehen. Das Autohaus des Unternehmers besteht seit 36 Jahren am Standort in der Völkermarkter Straße und beschäftigt derzeit 15 Mitarbeiter. Diesen zollte der sichtlich überraschte und gerührte Firmenchef Hubert Friessnegger in seiner Dankesrede auch den allerhöchsten Respekt: „Danke für euren Einsatz, mit solchen Mitarbeitern kann man einfach alles erreichen.“ Der

Betrieb zeichnet sich eben auch durch die Treue von langjährigen Mitarbeitern aus, viele sind seit über 25 Jahren mit dabei. Bürgermeister Mock würdigte in seiner Ansprache den Unternehmergeist Friessneggers, der den Standort sukzessive in den letzten Jahrzehnten erweitert hat. „Wir verleihen das Stadtwappen nur an Traditionsunternehmen, die mit viel

Herzblut und Engagement das Wirtschaftsleben in unserer Stadt gestalten.