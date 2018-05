Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Von Troadkästen, Tibetern und Liebestranken: Mit einem neuen Tourismusprojekt will die Region „kärnten:mitte“ die Geheimnisse des Tales bekannt machen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hofmeister in seinem Kunsthaus „kärnten:mitte“ © Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Von einer Statue fruchtbar, von Quellwasser verliebt und in einem Loch von Maria erhört werden – was man nicht alles im Görtschitztal erleben kann. Um sich verzaubern zu lassen, muss man aber nicht an solche Mythen glauben. Museen, Kunstorte, Sportangebot und mehr wird geboten – vieles davon ist eher unbekannt. Wenn es nach der Region „kärnten:mitte“ geht, soll sich das ändern.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.