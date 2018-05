Knochenfund am Krappfeld Schädel könnte jünger als 20 Jahre alt sein

Facebook

Auf diesem Grundstück in Silberegg wurde der Knochen vor vier Wochen gefunden © Kleine Zeitung

Ein Knochenfund in Silberegg in der Gemeinde Kappel am Krappfeld gibt weiterhin einige Rätsel auf. Wie jetzt bekannt wurde, hatten Grundstücksbesitzer vor circa vier Wochen auf ihrem Privatgrund einen Knochen gefunden – und umgehend die Behörden informiert.

Bei dem Knochen soll es sich laut ersten Informationen um den oberen Teil eines menschlichen Schädelknochens samt Augenhöhle handeln. Der Knochen war eher durch Zufall am Ufer des sogenannten Silberbaches entdeckt worden. Gestern soll das Grundstück von der Polizei nach weiteren Knochen durchsucht worden sein. Gefunden wurde nichts.

