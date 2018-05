Facebook

Am 7. Juli eröffnet der HandyShop gemeinsam mit dem Post Partner im Einkaufszentrum Interspar © Sarah Holzer

Grundsätzlich stehen wir mit unseren 18 Standorten in der Steiermark und Kärnten für Regionalität. Leider ist der Stadtkern von St. Veit von der Gemeinde ziemlich ,getötet‘ worden und es wird unser erster Standort sein, den wir in einem Einkaufszentrum eröffnen“, bedauert Robert Ribic, Geschäftsführer des „HandyShops“ in der Waagstraße in St. Veit. Ab 7. Juli wird der „HandyShop“ zum Post-Partner in das Einkaufszentrum Interspar ziehen. „Trotz vieler Stammkunden fehlen uns die Laufkunden und Neukunden. Was für die Bewohner in der Innenstadt geboten wird, scheint nicht attraktiv genug zu sein“, sagt Filialleiterin Martina Zechner.