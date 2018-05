Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

© APA

Ein Knochenfund in Silberegg am Krappfeld gibt derzeit Rätsel auf. Eine Grundstücksbesitzerin soll den Knochen - es könnte sich dabei um einen menschlichen Schädelknochen handeln - gefunden haben. Gottlieb Türk, Chef des Landeskriminalamtes, bestätigt gegenüber der "Kleinen Zeitung" lediglich, dass ein Knochen gefunden wurde. Mehr will er zu diesem Zeitpunkt dazu allerdings nicht sagen.