Musik, Tombola, Hüpfburg und Kulinarisches. Beim zweiten Fensterkirchtag in Glantschach geht es wieder richtig rund. Der positive Nebeneffekt: Der Reinerlös der Veranstaltung kommt einem karitativen Zweck in Liebenfels zugute. Musikalisch gestalten der Musikverein Glantal Liebenfels, „Kärnt’n Gluat“, „Mit Leib&Seele“ sowie „Sunnagluat“ den Tag. Damit alle satt werden, gibt es Schnitzel und Produkte der Norischen Nudelwerkstatt. Und natürlich dürfen auch die traditionellen Lebkuchenherzen am Kirchtag nicht fehlen. Für die Kleinsten gibt es eine Hüpfburg und auch eine Tombola ist geplant.