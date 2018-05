Facebook

Mit mehreren Booten rückte die Feuerwehr zum Einsatzort aus. Die Feuerwehren im Bezirk St. Veit verfügen auch über mehrere, wie hier die FF Passering bei einer Übung 2007 am Längsee © Bezirksfeuerwehrkommando St. Veit/Glan

Zu einer gefährlichen Situation kam es am Dienstag kurz nach 18 Uhr am Hörzendorfer See bei St. Veit. Ein Mann war aus einem Boot gefallen und drohte zu ertrinken, so die erste Information. Die Freiwilligen Feuerwehren Thalsdorf, Passering, Launsdorf, St. Veit und Hörzendorf rückte mit zahlreichen Fahrzeugen und mehreren Einsatzbooten aus. Kurz danach konnte glücklicherweise Entwarnung gegeben werden. Der Mann hatte sich selbst ans Ufer retten können. "Ihm ist nichts passiert", heißt es von der Polizei St. Veit.