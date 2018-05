Ihr zu Ehren wurde an ihrem Geburtsort in Hochfeistritz in der Gemeinde Eberstein eine Messe gehalten. Zahlreiche Gratulanten stellten sich bei der ältesten Diexerin Anna Klatzer ein.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von links: Edeltraud Klatzer, Ferdinand Klatzer, Jubilarin Anna Klatzer, ÖSB-Obfrau Anna Opriessnig, ALt-Bürgermeister Anton Polessnig, Hildegard und Ulrich Kitz und Gerhard Napetschnig © Privat

"Ich kann mich nicht erinnern, dass bei uns schon jemand 100 Jahre alt geworden ist", sagt Alt-Bürgermeister und Seniorenbund-Bezirksobmann Anton Polessnig. Zahlreiche Gratulanten stellten sich ein, um Anna Klatzer zum 100er zu gratulieren. Am 19. Mai 1918 kam die rüstige Jubilarin in Hochfeistritz in der Gemeinde Eberstein zur Welt. Hundert Jahre später zelebrierte dort Pfarrer Piotr Tomecki eine Messe für die 100-Jährige. Seit ihrer Heirat im Jahr 1937 lebt sie in Diex am Hof vulgo Ruß. Noch heute wohnt sie dort, gemeinsam mit vier Generationen. Klatzer hat vier Enkel, fünf Urenkel und bereits zwei Ururenkel. Die lebensfrohe Frau ist Gründungsmitglied des Seniorenbundes Diex und stimmt gerne ein Lied an. Jugendfreundin Brigitte Polessnig (Mitte) überreicht Anna Klatzer (rechts außen) ein Geschenk Foto © Privat

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.