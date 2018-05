Facebook

Der 17-Jährige wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert © Rehfeld

Ein 16-jähriger Bursche aus dem Bezirk St. Veit an der Glan kam am Montagabend mit seinem Motorfahrrad in der Gemeinde St. Georgen am Längsee aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz. Dabei erlitt ein bei ihm auf dem Sozius mitfahrender 17-jähriger Bursche aus dem Bezirk St. Veit an der Glan Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.