Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Am Sonntag gegen 21 Uhr fuhr ein 22 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Völkermarkt mit seinen Pkw auf der Gurktalstraße. Im Fond des Fahrzeuges befanden sich eine 19-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan und eine 20-jährige Frau aus Graz. Der Lenker konnte sein Auto auf Grund erhöhter Geschwindigkeit an einer Kreuzung nicht mehr rechtzeitig anhalten, fuhr geradeaus, touchierte Verkehrszeichen und stieß auf einem Privatgrundstück gegen einen Baum. Bei dem Verkehrsunfall wurden alle drei Insassen schwer verletzt und wurden nach notärztlicher Hilfeleistung von der Rettung in das Krankenhaus Friesach und das Klinikum Klagenfurt gebracht. Der beim Lenker durchgeführte Alkotest verlief positiv.