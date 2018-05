Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Heinz Breschan kann sich eine Regionalwährung für Feldkirchen feststellen. Sabrina Allesch (Mitte) und Larissa Koch befassten sich damit in ihrer Diplomarbeit © AUER

Aktuell ist der Tiebeltaler zwar ein Zahlungsmittel, das eingesetzt werden kann. Gerne wird er verschenkt. Aber Heinz Breschan, Obmann der Aktionsgemeinschaft Feldkirchen liebäugelt mit mehr. Ginge es nach ihm, könnte er Karriere machen, und zwar als richtige Regionalwährung. „Damit kann man Wertschöpfung und Kaufkraft noch stärker in der Region halten“, ist Breschan überzeugt,

Eine Regionalwährung wird nur innerhalb einer Stadt oder einer Region eingesetzt und im Geldverkehr niemals gegen Euro umgetauscht. Nicht nur das fehlt dem Tiebeltaler, um Regionalwährung zu sein. „Man dürfte ihn nicht in Euro umwechseln, sonst wird der Kreislauf einer Regionswährung unterbrochen. Das zweite Merkmal, das fehlt: „Er hat keine ausreichende Stückelung, es gibt ihn nur in Zehner-und 20er-Münzen“, erklärt Breschan.

