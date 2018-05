Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ziellose Jugend ohne Biss? Die Althofner Schülerin Nika Tasic (15) – die gebürtige Slowenin ist von Geburt an auf den Rollstuhl angewiesen – tritt beim Bundesredewettbewerb an.

Jugendliche sollten ihre Ziele verfolgen und an ihre Träume glauben. Davon spricht Nika Tasic © Wilfried Gebeneter

"Reden können viele“, sagt Nika Tasic. „Aber machen können nur die wirklich coolen Menschen.“ Tasic ist 15 und hat kürzlich den Landesredewettbewerb in der „Klassische Rede“ gewonnen. Ende Mai tritt sie beim Bundesbewerb an. Und das, obwohl Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Sie spricht über das Thema Zukunft und über Träume. Sie appelliert an Jugendliche, nie aufzugeben und Ziele konsequent zu verfolgen. „Egal, ob du dick, groß, dünn, behindert oder nicht behindert bist. Man kann seine Ziele erreichen.“

