Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Grünanger (rechts) mit Ehrengästen vor den Tanks © Hannes Steinmetz

Im Industriepark St. Veit, am Areal der Landwirtschaftlichen „Genossenschaft Klagenfurt-St. Veit-Rosental“, wurde am Mittwoch das „Crop Cereal Center“ eröffnet. Hinter dieser Bezeichnung steckt eine neue Anlage zur Veredelung von Speisegetreide. „Dieses wird von heimischen Bauern angeliefert und in der Anlage gereinigt, getrocknet und sortiert und anschließend weiterverkauft, vorwiegend an Kärntner Mühlen“, sagt Geschäftsführer Rudolf Grünanger. Für Agrarlandesrat Martin Gruber eröffne die Anlage Zukunftsperspektiven in der regionalen Vermarktung von regionalem Getreide.