Zwei Unfälle mit Schwerfahrzeugen am Dienstag: Auf der Klagenfurter Schnellstraße kam am frühen Nachmittag ein Lkw von der Fahrbahn ab. In Sekull geriet ein Sattelschlepper beim Reversieren aufs Bankett.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Lkw landete am Zollfeld in einem Acker und musste vom Abschleppunternehmen Krassnitzer geborgen werden © Gebeneter

Gleich zwei Lkw mussten am Dienstag in Kärnten geborgen werden. gegen 10.55 Uhr blieb ein Sattelschlepper auf der L 78 in Sekull in der Gemeinde Techelsberg am Wörthersee stecken. Der Kraftfahrer wollte sein Fahrzeug auf einer engen Stelle wenden und geriet dabei mit dem Lkw aufs Bankett. Die Freiwillige Feuerwehr Töschling rückte unter der Einsatzleitung von Oberbrandinspektor Christian Dollenz aus, um Ölmittel zu binden und den Brandschutz sicherzustellen. Auch das private Berge-und Abschleppunternehmen Grollitsch sowie Beamte der Polizeiinspektion Pörtschach standen im Einsatz. Die L 78 war für mehrere Stunden gesperrt.