34-Jähriger drohte einer 17-Jährigen, weil ihr Freund Geldschulden bei ihm habe. Wenig später nahmen ihn Polizisten in seiner Wohnung fest, stellten die Waffe sicher und brachten den Mann in die Justizanstalt Klagenfurt.

Die Polizei war schnell zur Stelle (Symbolbild) © APA/Erwin Scheriau

Ein 34-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan hat am Montagnachmittag eine 17-Jährige im Stiegenhaus einer Wohnhausanlage in St. Veit an der Glan mit einer Schreckschusspistole bedroht.