Am Samstag richtete der starke Regen in Deutsch-Griffen eine Verwüstung an. Ortschaft war abgeschnitten.

Reißende Bäche, Geröll und Wassermassen - der heftige Regen hielt die Feuerwehr Deutsch-Griffen am Samstag in Atem. Im Bereich Gösselsberg und Tanzenberg kam es zu schweren Überschwemmungen, Straßen und Brücken waren unpassierbar. Um 19 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert.

"Es war ein Chaos, besonders in den Seitengräben. In Tanzenberg war die ganze Ortschaft für zwei bis drei Stunden abgeschnitten. Gott sei Dank ist das Dorf selbst verschont geblieben", berichtet Einsatzleiter Karl Rainer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Deutsch-Griffen. Unterstützung erhielten die Kameraden bis in die späten Abendstunden von privaten Unternehmern sowie von den Bauern selbst. "Am Montag starten dann die großen Aufräumarbeiten", weiß Rainer. Einen Überblick verschaffe sich am Sonntag nochmals die Feuerwehr.

Reißende Bäche

Einsatz in St. Veit

Zu lokalen Überschwemmungen im Bereich der Bahnstrecke wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Hörzendorf-Projern am Nachmittag in die Reidnwirt-Siedlung im Bezirk St. Veit gerufen. Bei einem Einfamilienhaus wurde eine Stützmauer unterspült.

