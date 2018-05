Kleine Zeitung +

St. Veit Kühle Köpfe in der heißen Saison

Zum Start in die Eissaison haben sich die Eisverkäufer in der Herzogstadt einiges einfallen lassen. Ob neues Eis am Stiel, Energy-Gelato oder Hundeeis – bei den kalten Köstlichkeiten ist für jeden etwas dabei.