Handel stellt dem Soma-Markt in St. Veit günstige Lebensmittel zur Verfügung. 770 Kunden kaufen im Geschäft ein © Helmuth Weichselbraun

Vor 15 Jahren startete der Verein „Sozialmarkt Kärnten“ (Soma) mit einem Markt in St. Veit. Seit damals ist eine Tendenz klar erkennbar: Die Kunden werden mehr, der Bedarf nach günstigen Lebensmitteln und Alltagsgütern steigt. Dem wird man nun mit dem Umzug gerecht. „Wir wollten uns vergrößern und wir werden auch unser Angebot erweitern“, sagt Liselotte Suette, die Vorsitzende und Geschäftsführerin des Vereines. „Wir schließen einen Second-Hand-Shop für jedermann an den Markt an.“ Hier wird dann aktuell Sommerkleidung gebraucht. Sie sollte gewaschen, sortiert und in gutem Zustand sein. Suette: „Denn wir sind keine Entsorgung.“

