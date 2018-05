Facebook

Die Volksschule Kappel konnte sich den 1. Platz bei der Olympiade sichern © AUVA/LIPPITSCH

Geschicklichkeit und Wissen rund um die Sicherheit standen gestern im Mittelpunkt des Bezirksbewerbes der Kinder-Sicherheitsolympiade. Rund 250 Schüler der vierten Klassen aus zwölf St. Veiter Schulen stellten sich beim Freibad St. Veit den spielerischen Aufgaben. Die Schüler der Volksschule (VS) Kappel am Krappfeld mit den Lehrerinnen Elvira Priebernig und Dagmar Schöffmann, konnten sich mit Köpfchen den ersten Platz sichern. Sie qualifizierten sich so für das Landesfinale am 29. Mai in Klagenfurt. Auch im Vorjahr erreichte die VS Kappel den ersten Platz.