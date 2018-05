Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bezirkssieger des Redewettbewerbes der Landjugend © Privat

Beim Redewettbewerb der Landjugend (LJ) sprachen die Besten aus dem Bezirk in der LFS Althofen um die Wette. Die ersten drei der vier Kategorien nehmen am 2. Juni beim Landesentscheid in Völkermarkt teil.

Gleich drei Medaillen

Bei der Königsdisziplin „Spontanrede“ holte sich Sabrina Fritz (LJ Krappfeld) den Sieg. Sie holte sich insgesamt drei Medaillen und überzeugte die Jury noch in der Kategorie "Rede, vorbereitet über 18" und beim "Neuen Sprachrohr" zusammen mit Landesleiterin Ingrid Pušar.

Die Bezirkssieger Vorbereitet unter 18: 1. Laura Ratheiser (LJ Wieting), 2. Julia Süßenbacher (LJ Wieting), 3. Sarah Siebitz (LJ Eberstein)

Vorbereitet über 18: 1. Sabrina Fritz (LJ Krappfeld), 2. Lisa Sablatnik (LJ Brückl), 3. Julia Fritz (LJ Krappfeld)

Neues Sprachrohr: 1. Sabrina Fritz und Ingrid Pušar (LJ Krappfeld), 2. Julia Herbst (LJ Beerenthal) und Lisa Bergs (LJ St. Georgen), 3. Anna Riegler und Susanne Hausharter (LJ Metnitz)

Spontanrede: 1. Sabrina Fritz (LJ Krappfeld), 2. Karl Scheiber (LJ Eberstein), 3. Julia Fritz (LJ Krappfeld