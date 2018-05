Abgeordnete werden in Landtagssitzung am Mittwoch eine Anfrage an die neue Tierschutzreferentin Beate Prettner (SPÖ) einbringen. Gutachten zu Todesursache ist fertig, bleibt aber unter Verschluss.

In diesem Stall sind die drei Kühe verendet © Köstinger

Was wird verschwiegen? Das fragen sich in der Causa um die verendeten Kühe in Hüttenberg viele Kärntner. Im Februar waren auf einem Bauernhof in der Görtschitztaler Gemeinde drei tote Tiere entdeckt worden - in einem völlig verdreckten und heruntergekommenen Stall.

