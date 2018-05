Facebook

Ab 10. Mai kann im Freibad St. Veit wieder fleißig gerutscht werden © Stadt St. Veit

Das Strandbad Längsee geht heuer in seine letzte Runde. Wenn es nach den Plänen geht, welche gerade in der Gemeindestuben ihrer Umsetzung nähergebracht werden: Mit dem Projekt „Strandbad 2020“ soll das Bad völlig neu gestaltet werden. Mit Ende der Saison will Bürgermeister Konrad Seunig mit den Arbeiten für das neue Bad schon beginnen. „Obwohl, es wird schon knapp“, sagt er. „Momentan stellen wir gerade die Finanzierung auf. Wenn die dann steht, gibt es die Feinplanung.“ Derzeit steht eine Grobplanung eines Architektenteams aus einem Architektenwettbewerb zur Verfügung samt einer Kostenschätzung. Seunig: „Wir schauen jetzt, wo wir überall Förderungen herkriegen können.“ Eine Million, so Seunig, wird die Gemeinden aber selbst finanzieren müssen, den Rest will man über Förderungen und langfristige Finanzierungen aufbringen.“ Seunig hofft, bald dementsprechende Gemeinderatsbeschlüsse zu haben. Mit 10. Mai beginnt der Verkauf der ermäßigten Saisonkarten. „Dann werden wir in Verbindung mit schönem Wetter an einem Wochenende aufmachen, zu Pfingsten vielleicht.“

