Fahrräder eines kärntenweiten Radverleihsystems können ab sofort an drei Verleihstationen im Bezirk - St. Veit, Friesach und Eberstein - ausgeliehen werden. Diese können bei einer von 50 Verleihstation in Kärnten retourniert werden.

Auch bei der Tourismusinformation am St. Veiter Hauptplatz können die Bikes ausgeborgt werden © Tourismusregion Mittelkärnten

Mit dem Mountainbike bei der Tourismusinformation in Friesach losfahren und dieses bei der Tourismusinformation in St. Veit wieder retournieren? Gemeinsam mit allen Kärntner Tourismusregionen und der Firma "Papin Sport" (Fahrraddienstleistungen) ist dies ab sofort das kärntenweit flächendeckende Radverleihsystem "Kärnten rent e bike" möglich. Partner sind rund 50 Stationen in ganz Kärnten. Das Besondere daran: Wer ein Rad ausleiht, muss es nicht zwangsläufig zur gleichen Verleihstation zurückbringen, sondern kann das Rad auch bei einer anderen, beliebigen Station retournieren.