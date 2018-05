Facebook

Nach dem Zwischenfall am Samstag ist der Poller am Unteren Platz mittlerweile wieder in Betrieb © Hannes Steinmetz

Seit dem 2. Mai sind die Poller an den Einfahrten zur St. Veiter Innenstadt offiziell in Betrieb. In der Startphase kam es zu mehreren Zwischenfällen. Einer davon am Samstag. Eine St. Veiterin, die im Besitz einer gültigen Einfahrtsgenehmigung ist, krachte mit ihrem Fahrzeug in den Poller am Unteren Platz, weil dieser sich nicht vollständig in den Boden gesenkt hatte.