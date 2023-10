Den ersten Band habe ich im Alter von elf Jahren gelesen, da war ich genauso alt wie Harry. Ab da hat er mich begleitet, war in den Büchern immer ähnlich alt wie ich und ein bisschen wie der Schüler einer Nebenklasse, nur in einer cooleren Schule“, sagt Josef Ellers. Der St. Veiter steht seit August in der Titelpartie des Erfolgsstücks „Harry Potter und das verwunschene Kind“ auf der Bühne des Hamburger „Mehr!“-Theaters. Mittlerweile hat er rund 40 Vorstellungen gespielt und ist immer noch überrascht von der Magie, die sich Abend für Abend einstellt: „Es ist immer ein bisschen eine andere Besetzung und das bestimmt dann auch die Dynamik“, erzählt er. Er selbst ist die Erstbesetzung für die Rolle des Harry, drei weitere Kollegen können übernehmen, wenn Ellers Urlaub hat oder wie zuletzt zwischen Hamburg und Wien pendelt.