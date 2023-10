Montag um 11.10 Uhr fuhr ein 53-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan mit seinem Pkw auf der L 83 – Krappfelder Landesstraße von Althofen kommend in Richtung Süden. Bei Straßenkilometer 17,730 wollte er nach links in Richtung Edling/Krasta abbiegen, verringerte seine Geschwindigkeit und setzte den Blinker links. Eine 47-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan fuhr mit ihrem Pkw dahinter und übersah das laut eigenen Angaben und setzte zum Überholvorgang an.

Im Kreuzungsbereich krachte sie gegen die Fahrertüre des Pkw des 53-Jährigen. Das Auto der Frau wurde dann durch den Anprall nach links in einen Acker geschleudert. Die 47-Jährige und ein mitfahrendes neunjähriges Mädchen aus dem Bezirk St. Veit/Glan wurden leicht verletzt, der 53-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.