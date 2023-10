Sprachen, Mathematik, Physik und Chemie – das waren die Unterrichtsfächer, die Sonja Wogrin bereits in der Schule gefallen haben. Nach der Matura hat sie Technische Mathematik an der TU Graz studiert, auch wenn ihr ein Studium der Elektrotechnik lieber gewesen wäre. "Aber leider wusste ich damals darüber zu wenig“, sagt Wogrin. „Denn in einem humanistischen Gymnasium bekommt man nie einen Lötkolben in die Hand."