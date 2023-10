Die Schadensbehebung des Starkregens von Anfang Juni hat länger gedauert, als angenommen. Damals wurden in Unterkärnten unglaubliche 70 Liter Regen innerhalb von 25 Minuten gemessen. Der Selbstbedienungsladen "Unsre Speis" der Familien Lassnig und Zeiner in Klein St. Veit wurde vermurt und musste geschlossen werden. Ursprünglich war geplant, den 2018 eröffneten Laden nach einem Monat wieder zu eröffnen - jetzt sind fast vier Monate daraus geworden.

"Quasi ein Totalschaden"

"Der Schaden war gewaltig. Wir mussten die ganzen Elektroinstallationen erneuern und bis die Feuchtigkeit aus den alten Steinwänden draußen war, hat es lange gedauert. Auch der Verputz musste erneuert werden und die Regale konnten wir nur teilweise retten. Es war also quasi ein Totalschaden", erzählt Johannes Lassnig und fügt hinzu: "Ende September haben wir endlich wieder aufsperren können. Die Produzenten bringen kleinweise ihre Produkte wieder, im Laufe der Woche wird der Großteil wieder eingeräumt sein."

80 Prozent der Produkte kaputt

Erhältlich sind regionale Produkte von 22 Lieferanten aus den Bezirken Völkermarkt, St. Veit und Klagenfurt Land. "Ende Oktober wollen wir unsere Speis feierlich wiedereröffnen", verrät Lassnig, der die Schadenshöhe (noch) nicht beziffern könne, "weil noch nicht alle Rechnungen da sind". Der bauliche Schaden werde von der Versicherung gedeckt und auch ein Großteil der Produkte. "80 Prozent der Produkte waren durch das Unwetter beschädigt beziehungsweise kaputt", sagt Zellnig. Der Selbstbedienungsladen direkt an der Packer Bundesstraße in Klein St. Veit hat 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche geöffnet.