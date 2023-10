Während Elina Stary seit eh und je als äußerst schlagfertig gilt, fällt Bruder Rafael eher in die Kategorie introvertiert und Beobachter. Die Paraskirennläuferin, die nach einem Kreuzbandriss intensiv an ihrem Comeback arbeitet und nach Heimweh kürzlich ins Schulsportleistungsmodell Kärnten (SSLK) gewechselt ist, sprang in frühester Kindheit redetechnisch für ihren Bruder in die Bresche. Wenn er als Zweijähriger allerdings mit seiner Geduld am Ende gewesen ist, machte sie Bekanntschaft mit etwas Schmerzhaftem: Einem Biss in die Hand oder in die Schulter. „Wir haben doch hin und wieder gestritten, aber das war halb so wild“, sagt Elina mit einem Schmunzeln.