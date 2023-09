Dramatische Rettungsaktion Freitagnachmittag in der Gemeinde Brückl im Bezirk St. Veit an der Glan. Aus bisher unbekannter Ursache war dort ein 51-jähriger Mann mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Quad in einen Bach gestürzt. Der Lenker wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Anrainer bemerkten gegen 15.15 Uhr den regungslosen Mann, befreiten ihn und zogen ihn ans Ufer. Dort begannen die Ersthelfer unverzüglich mit der Reanimation, die von herbeigerufenen Rettungskräften fortgesetzt wurde. "Nach minutenlanger Reanimation konnte wieder ein Spontankreislauf hergestellt werden", so die Polizei am Abend. Mit schweren Verletzungen wurde der 51-Jährige mit der Rettung in den Schockraum des Klinikums Klagenfurt gebracht.

Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Der Mann hatte keine gültige Lenkberechtigung.