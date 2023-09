Die "Ideenschmiede St. Georgen" (ISTG) sucht gemeinsam mit dem Tourismusverband St. Georgen bereits zum zweiten Mal wieder nach Ideen für die Region. Daher finden am Freitag, 29. September, um 14.30 Uhr im Stift St. Georgen die "Längsee-Gespräche" statt. Deren zweite Auflage beschäftigt sich mit dem Thema Energie.

Die Gesprächsthemen umfassen die Energiewende, Bürgerbeteiligung bei der Energiewende, Photovoltaik und die Klima- und Energie-Modellregionen in Kärnten. Den Abschluss macht ein Podiumsgespräch mit allen Referenten, der Vorträge, wo alle offenen Fragen beantwortet werden.

"Das Thema Energie ist eigentlich naheliegend. Es beschäftigt zurzeit viele Menschen in Österreich, auch in unserer Gemeinde, daher erhoffen wir uns vielversprechende Vorträge und Gespräche", erklärt Manfred Fellner von der Ideenschmiede. "Im Fokus steht die Impulssetzung. Es entwickeln sich immer wieder neue Ideen und Denkanstöße, ganz anders als geplant", fügt Fellner an.

Hinter der Ideenschmiede stecken Werner Pietsch, Manfred Fellner, Daniel Gradenegger, Sophie Schratt, Alois Kreisel und Herbert Marktl. Mittlerweile ist es die zweite Auflage der Gespräche. Jährlich soll es eine Veranstaltung geben.

Im Vorjahr feierte die Reihe Premiere und soll künftig jährlich stattfinden. Die bei der ersten Auflage gesammelten Ideen wurden an die Politik und an die Unternehmen weitergeleitet. "Für die Umsetzung sind wir nicht verantwortlich, aber wir sind dahinter, dass die Vorschläge nicht ignoriert werden", betont Fellner. "Es soll jedes Jahr eine Veranstaltung mit verschiedenen Schwerpunkten geben."

Der Eintritt ist frei. Anmeldung kann man sich bei der Rezeption im Stift St. Georgen 04213/2046 oder via E-Mail an tourismus@mittelkaernten.at