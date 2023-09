Im Bezirk St. Veit/Glan nahe der Burg Hochosterwitz in der Gemeinde St. Georgen am Längsee läuft derzeit eine Großfahndung: "Wir suchen seit Dienstagabend nach einem Mann", bestätigt Waltraud Dullnigg, Sprecherin der Landespolizeidirektion (LPD) Kärnten.

Nachdem die Suche während der Nacht unterbrochen worden ist, wurde sie Mittwochfrüh wieder aufgenommen. Mehrere Polizeistreifen, ein Polizeihubschrauber, Suchhunde und das Einsatzkommando Cobra sind beteiligt. Letztere, weil der Mann möglicherweise bewaffnet ist, so Dullnigg.

Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz © Helmuth Weichselbraun

Gerüchte, wonach der Mann vor seiner Flucht ein minderjähriges Mädchen (13) sexuell genötigt und verletzt haben soll, bestätigt Dullnigg noch nicht. Auch deshalb nicht, weil der Flüchtige seinen Suizid angekündigt hat. "Aus diesem Grund gibt es derzeit auch die Fahndung", sagt Dullnigg.

Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen Jäger handeln. Der Mann soll nach der ihm vorgeworfenen Tat in die Wälder bei der Burg Hochosterwitz geflüchtet sein.

Die Suchaktion wurde am Nachmittag ohne Ergebnis beendet, sie soll am Donnerstag fortgesetzt werden. Neue Details zu den Vorwürfen gegen den Verdächtigen wurden vorerst nicht bekanntgegeben: "Die Ermittlungen stehen ganz am Anfang", sagte Polizeisprecher Rainer Dionisio gegenüber der APA. Man gehe davon aus, dass der Gesuchte eine Schusswaffe bei sich trägt. Aber: "Aufgrund der jetzigen Einschätzung der Einsatzleitung ergibt sich keine Bedrohung für die Bevölkerung", so Dionisio.

Auto und Handy gefunden

Wie die Polizei bestätigte, wurde das Fahrzeug des Verdächtigen gefunden. Im Wagen konnte ein Handy sichergestellt werden, dieses war allerdings abgeschaltet.