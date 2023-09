Im St. Veiter Industriepark in Blintendorf floriert ein Unternehmen, das vor 22 Jahren in Traunkirchen gegründet wurde. Der Schritt des oberösterreichischen Unternehmers Hermann Hörndler nach Kärnten erfolgte 2012 mit der Übernahme des ehemaligen Vito Parkettwerks. "Zuerst wurden hier die Dielen als Rohlinge produziert. Nach einer sukzessiven Verlagerung passiert mittlerweile die gesamte Produktion in St. Veit“, erzählt Kevin Garnitschnig, der 2018 als Produktionsleiter zu Trapa kam und danach die Betriebsleitung übernahm. Nun übergab Hörndler die Geschäftsführung an den St. Veiter.