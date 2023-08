Dienstag gegen 9.30 Uhr betrat eine 50-jährige Postzustellerin ein eingezäuntes und mit einer Kette versperrtes Grundstück in St. Veit an der Glan. Gleich nach Betreten des Grundstückes wurde sie von einer Mischlingshündin in den linken Unterschenkel gebissen.

Eine Zeugin, die das laute Bellen der Hündin hörte, kam der Frau zu Hilfe und versorgte die Wunde der Verletzten. Die 50-Jährige erstatte Anzeige bei der Polizei und begab sich dann selbstständig zu einem Arzt.