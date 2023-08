"Schon bei meiner Studienwahl war für mich klar, dass ich in der Industrie etwas bewegen und einen Beitrag leisten will", erzählt Christine Gröll. 2019 verschlug es die 33-Jährige nach dem Studium der Wirtschaftschemie von Ulm in Süddeutschland nach Klein St. Paul. Ihr Arbeitsort ist wenig überraschend ein Labor, doch dieses befindet sich im Zementwerk Wietersdorf. Bei Alpacem Zement Austria übernimmt Gröll als bisherige Verantwortliche für Forschung und Entwicklung nun die neu geschaffene Abteilung "Stoffstrommanagement und Prozesskontrolle".