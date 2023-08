Küchenbrand in einer Dachgeschosswohnung in Friesach am Montagvormittag. Der dreijährige Sohn der 24-jährigen Wohnungsmieterin schaltete in einem unbeobachteten Moment den Herd ein, woraufhin eine Plastikschüssel und ein Kunststoff-Schneidebrett in Brand gerieten.

Als die 24-Jährige den Brand entdeckte, brachte sie ihre beiden Kleinkinder aus der Wohnung in Sicherheit. Ein Familienmitglied, welches ebenfalls im gleichen Wohnhaus lebt, konnte mittels Feuerlöscher den Brand auf dem Herd löschen. Die mittlerweile eingetroffene Feuerwehr konnte die Rauchentwicklung eindämmen.

Durch den Brand wurde niemand verletzt. Im Küchenbereich entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.