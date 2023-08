Die enormen Niederschlagsmengen am vergangenen Freitag und Samstag haben auch für Beschädigungen am Streckennetz der ÖBB gesorgt. In der Ortschaft Gasteige in der Gemeinde Micheldorf (Bezirk St. Veit) ist nach einer Mure ein Bahndamm abgerutscht. Der Zugverkehr zwischen Althofen und Friesach musste gesperrt werden. "Ein Gleis war noch am selben Abend wieder befahrbar. Die Arbeiten am zweiten Gleis werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen", sagt ÖBB-Sprecher Herbert Hofer.