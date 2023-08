Entlang der Glan war Sonntagnachmittag eine Suchaktion im Laufen. Gegen 13 Uhr wurde telefonisch angezeigt, dass ein Radfahrer auf Höhe St. Michael am Zollfeld in die Hochwasser führende Glan gestürzt sei. Zunächst fehlte von dem Mann und seinem Rad jede Spur, hieß es vonseiten der Polizei.

Neben der Exekutive waren die Freiwillige Feuerwehr St. Michael am Zollfeld, Einsatztaucher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie die Wasserrettung an der Suche beteiligt. "Wir sind mit zehn Fahrzeugen vor Ort und sind das gesamte Gebiet abgefahren. In der Erstsuche haben wir leider nichts gefunden. Jetzt koordinieren wir die Suche neu. Sämtliche Brücken bis nach Klagenfurt sind von unseren Leuten besetzt. Der Mann dürfte leider untergegangen oder irgendwo hängengeblieben sein", sagte Markus Bräuhaupt, Einsatzleiter der Wasserrettung.

Kurz nach 15 Uhr konnte der Mann entdeckt und geborgen werden. Über seinen Gesundheitszustand ist derzeit nichts bekannt.