Die emotionale Lage in Gurk am Samstag: Erleichterung. "Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen", sagt Bürgermeister Siegfried Wuzella. Die Gurk erreichte natürlich durch die anhaltenden Regenfälle einen besorgniserregenden Pegel, aber die Katastrophe, durch die man 2019 musste, die dürfte ausgeblieben sein. "Der Hochwasserschutz hat gehalten", ist Wuzella erleichtert. Die örtliche Feuerwehr war natürlich in Alarmbereitschaft. "Und der mobile Hochwasserschutz war für uns in Treibach bereitgestellt." Benötigt wurde er dann nicht.