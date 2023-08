In der Nacht auf Dienstag brach ein 23-Jähriger aus St. Veit/Glan in eine Arztpraxis in St. Veit ein, indem er mit einem Stein eine Scheibe einschlug und so ein Fenster öffnen konnte. Der Mann stahl aus der Praxis Bargeld, Blankorezepte sowie einen Arztstempel.

Da davon ausgegangen werden konnte, dass der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Täter versuchen würde, gefälschte Rezepte einzulösen, wurden die umliegenden Apotheken verständigt. In einer Apotheke versuchte der 23-Jährige dann tatsächlich "seine" Rezepte einzulösen. Er konnte – nachdem der Sachverhalt in der Apotheke bekannt war und die Angestellten die Polizei verständigten – am frühen Nachmittag festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung wurden eine höhere Summe Bargeld sowie der Arztstempel sichergestellt. Der 23-Jährige war geständig und wurde nach der Einnahme nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.