Wie erst jetzt bekannt wurde, fuhr am 15. Juli gegen 8.45 Uhr eine 67-jährige Frau aus St. Veit mit ihrem E-Bike in St. Veit auf der Villacherstraße stadtauswärts. Kurz nach dem dort ansässigen "TEDI" wurde sie von einem dunklen VW Polo oder Golf ohne Einhaltung des Mindestabstandes überholt und kam deshalb zu Sturz. Sie wurde dabei leicht verletzt. Am E-Bike entstand ein Schaden von 600 Euro.

Der Pkw-Lenker fuhr in Richtung Liebenfels davon bzw. bog rechts in eine nicht bekannte Seitenstraße ab und unterließ es, anzuhalten und der Verletzten zu helfen. Die 67-Jährige begab sich selbst ins Unfallkrankenhaus und erstattete erst gegen 10 Uhr Anzeige über den Vorfall.

Zweckdienliche Hinweise zum Unfall bitte an die Polizeiinspektion St. Veit unter der Telefonnummer 059133-2120.