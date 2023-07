Bis man Rückschläge verkraftet und eingeordnet hat, braucht seine Zeit. Im Falle des vergangenen Samstag abgesagten Robbie Williams-Konzert mit vielen Tausend enttäuschten Fans, bleibt aber auf der Habenseite stehen: „Es war die richtige Entscheidung“, sagt Howart.live-Geschäftsführer Stefan Walcher.

Das Konzert am Freitag im Viereck vor der Burg Hochosterwitz ist aus diesem Grund erst der Startschuss für die Konzerte von Howart.live: „Die Robbie Williams-Geschichte ist fürs Erste mental verdaut“, sagt Walcher, der seinen Blick wieder nach vorne gerichtet hat. Die Regenwassermengen der vergangenen Tage versucht man aber noch, in den Griff zu bekommen. Eines schickt Walcher auch gleich voraus: „Bitte nehmen Sie einen eigenen Regenschutz mit und das richtige Schuhwerk.“ Bei den Konzerten von Josh und Alvaro Soler am Freitag sowie Nena am Samstag werden jeweils um die 5000 Besucherinnen und Besucher erwartet.