Gleich vorweg - es findet kein Großeinsatz der Polizei im Althofner Rathaus statt. Unter der Initiative "GEMEINSAM.SICHER" geht die Aktion "Coffee with Cops" am Dienstag, 3. Oktober, in Althofen über die Bühne. Von 9 bis 12 Uhr findet man die Polizisten im ersten Stock des Rathauses an. Die Idee dahinter: Einen Kaffee mit einer Polizistin oder einem Polizisten aus der Region trinken und auf Augenhöhe in zwangloser Atmosphäre plaudern – über Sicherheit, über Probleme oder auch über ganz Alltägliches.

Vor Ort werden Kontrollinspektor Alexander Benedikt, Kommandant der Polizeiinspektion Althofen, und Abteilungsinspektor Wolfgang Nagele, stellvertretender Kommandant der Polizeiinspektion Althofen das Gespräch mit der umliegenden Bevölkerung suchen.

Alle Bilder der Aktion in St. Veit:

Das Ziel von "Coffee with Cops": der direkte Kontakt mit den Menschen, Probleme und Fragen erkennen und lösen, Hemmschwellen abbauen, Beziehungen aufbauen und vertiefen, das Sicherheitsgefühl abfragen und verbessern – und: den Menschen hinter der Uniform kennenlernen.