Gleich vorweg - es findet derzeit kein Großeinsatz der Polizei am St. Veiter Hauptbahnhof statt. Unter der Initiative "GEMEINSAM.SICHER" findet die Aktion "Coffee with Cops" statt. Die Idee dahinter: Einen Kaffee mit einer Polizistin oder einem Polizisten aus der Region trinken und auf Augenhöhe und in zwangloser Atmosphäre plaudern – über Sicherheit, über Probleme oder auch über ganz Alltägliches. Die ÖBB unterstützen beim Kick-Off auf 28 Bahnhöfen österreichweit.