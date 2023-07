Die seit Tagen wütenden Flammen auf der griechischen Insel Rhodos haben am Samstag auch die Urlauberhotels erreicht. Zehntausende Touristen wurden evakuiert, darunter auch Beate und Jimmy Hermanik aus St. Veit. Das Lehrerehepaar war seit Donnerstag mit Tochter, Schwiegersohn und den beiden Enkelkindern Emma und Jonathan auf der Insel. Am Samstag nahm der lang ersehnte Familienurlaub eine dramatische Wendung. "Wir waren am Strand, als wir plötzlich in etwa einem Kilometer Entfernung Feuer sahen", erzählt Beate Hermanik. "Die Flammen kamen extrem schnell auf uns zu." Auch die Rauchsäule kam immer näher, der Wind hatte gedreht.