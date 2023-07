Tipps für ungewöhnliche Reiseziele in Kroatien kann man sich am Freitag, 28. Juli, im Gasthof Sonnwirt in Waggendorf, Gemeinde Liebenfels, holen. Die Kleine-Zeitung-Journalisten Georg Lux und Helmuth Weichselbraun präsentieren ab 19 Uhr mit einer Multimedia-Show Spektakuläres aus ihrem neuen Buch "Lost Places in Kroatien", dazu gibt’s Schmankerln aus dem Land im Fokus.

Der Eintritt ist frei. Um Reservierung wird gebeten: Tel. 0676 5493817 oder 04215 3282