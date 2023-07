Diese Woche fand die Kabel-eins-Sendung "Mein Lokal, dein Lokal" auf Mallorca statt. Fünf Gastronominnen und Gastronomen speisten bei jedem und jeder der jeweils anderen und verteilten schließlich Punkt zwischen eins und zehn. Am Ende der Woche bewertete schließlich noch Spitzenkoch Mike Süsser die fünf Restaurants, die er im Vorfeld besucht hatte und sich einen Überblick über Lokal, Speisen und Team verschaffen konnte.

Am Dienstag war der Kärntner Simon Petutschnig mit seinem "fera" in Palma an der Reihe und überzeugte seine Konkurrenz mit mediterraner-asiatischer Fusionsküche. Statt der erwarteten 36 gab es sogar 38 Punkte für den Görtschitztaler.

Simon Petutschnig ging als Sieger der Runde hervor © Copyright Kabel Eins

Am Freitag, nach dem Besuch des letzten Gastronomen, folgten noch die Punkte von Mike Süsser. Dieser musste nicht lange überlegen: "Ich bin absolut begeistert von dem tollen Konzept, es gibt für mich nur eine Punktzahl: zehn Punkte." Damit gibt es für Petutschnig 48 von möglichen 50 Punkten und somit den obersten Stockerlplatz für den Kärntner.