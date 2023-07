Es hätte eines der ganz großen Konzertereignisse in diesem Jahr werden sollen: Robbie Williams vor der Kulisse der Burg Hochosterwitz. Zwischen 15.000 und 18.000 Fans waren angekündigt, doch zwei Tage vor dem Großereignis am Samstag folgt nun die Ernüchterung: Das Konzert wurde abgesagt - einer der Veranstalter bestätigte dies gegenüber der Kleinen Zeitung. "Die ganze Woche war vom Wetter her schon kritisch und wir haben das laufend beobachtet."